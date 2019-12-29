رئيس عربي للطاقة: 10% عائد متوقع من صيانة مصفاة الأحمدي

أكد خالد بهبهاني الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة عربي للطاقة، في مقابلة مع "العربية" أن لدى الشركة 7 مناقصات رئيسية حالية أغلبها مع شركة نفط الكويت.

وأضاف بهبهاني أن هذه المناقصات تشمل مشاريع نقل ومعالجة التربة ومشروع إنتاج الجوراسيك في شمال الكويت وصيانة مكافحة الحريق في جنوب وشمال الكويت.

وتوقع أن تكون السوق التي تعمل بها الشركة في العام 2020، ليس فيها الكثير من المشاريع، لكنه قال إن المشاريع الحالية إيجابية لأداء "عربي للطاقة".

وقال إن "عربي للطاقة" فازت في مناقصة بقيمة لامست 95 مليون دينار كويتي، لمشروع صيانة ميكانيكية لمصفاة ميناء الأحمدي بالكويت، ومرافق إنتاج الغازات السائلة في المصفاة لمدة 63 شهراً.

وذكر أن المنافسة كانت مع 6 شركات محلية كويتية، فيما كان الفارق بسعر طرحته "عربي للطاقة" أقل بمقدار 2.5 مليون دينار كويتي عن أقرب المنافسين.

وفي العادة يفوز العرض الأقل قيمة في المناقصات من هذا النوع.

وتوقع أن يكون العائد بين 5% إلى 10% في هذا العقد، وأن ينعكس هذا العقد على البيانات المالية لشركة "عربي للطاقة" في يوليو 2020 أو في أبعد تقدير في سبتمبر 2021 و"هذا يعتمد على سرعة ترسية المناقصة، من شركة البترول الكويتية مع لجنة المناقصات الحكومية".

وذكر أن شركة "عربي للطاقة" هي المقاول الحالي لنفس الأعمال في ميناء الأحمدي.