مؤسس تطبيق "توتوك" يوجه رسالة إلى رئيسي "غوغل" و"أبل"

وجه الشريك المؤسس لتطبيق "توتوك" رسالة فيديو لرئيسي شركتي "أبل" و"غوغل"، أكد فيها عدم ارتباط التطبيق بدولة الإمارات أو الولايات المتحدة الأميركية أو الصين، مفنداً تبعية أو ملكية التطبيق لأية جهة.

وقال موجهاً رسالته لرئيسي شركتي "أبل" و"غوغل": أنا giac، الشريك المؤسس لتطبيق "ToTok" أود أن أطلب دعمك لإعادة التطبيق إلى متاجر التطبيقات، نحن مجموعة من رواد الأعمال الدوليين، الذين صمموا منتجاً نعتقد أنه سيجعل حياة الناس الرقمية أسهل".

أضاف "نحن لسنا مرتبطين بحكومة دولة الإمارات أو الولايات المتحدة أو الصين، منذ إطلاقه، بدأ الناس يحبون جودة "ToTok" وسهولة الاستخدام، وسرعان ما أصبحنا أحد أكثر التطبيقات التي تم تنزيلها في جميع أنحاء العالم، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وتابع: "بدأت كل الشائعات المفاجئة التي لا أساس لها في الانتشار، وبدون أي إشعار مسبق، تمت إزالة ToTok من المتاجر الخاصة بـ "أبل" و"غوغل" ولم يتمكن الأشخاص من تنزيلها بعد الآن".

وقال: "هذا يضر شركتنا بشكل خطير، ويعرض كل جهودنا للخطر! خصوصية المستخدم وحماية البيانات كانت دائماً على رأس أولوياتنا".

وأكد أن كل نسخة من تطبيق ToTokمرت بعملية المراجعة الصارمة ومنذ الإزالة غير المتوقعة لتطبيقنا من المتاجر، نعمل بشكل وثيق للغاية مع فرق المراجعة الخاصة بكم لمعالجة كل المخاوف.