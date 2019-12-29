موافقة على بيع فندق "ميريديان هليوبوليس" القاهرة

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، في مصر على العرض المقدم من شركة "إيمكس إنترناشيونال" إلى البنك "الأهلي المصري" لشراء فندق "ميريديان هليوبوليس".

واعتمدت الجمعية العمومية البيع نظير 605 ملايين جنيه، على أن يتم سداد 50% من إجمالي الثمن عند تحرير العقد الابتدائي للبيع وتسليم الفندق، وسداد باقي الثمن خلال 5 سنوات.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم احتساب فائدة متناقصة قدرها 13.5% سنويًا على الجزء الآجل من ثمن البيع.

واعتمد مجلس إدارة الشركة في أكتوبر الماضي متوسط ثلاثة تقييمات معدة لفندق ميريديان هليوبوليس من خلال 3 مكاتب استشارية متخصصة.

وقالت الشركة إن مجلس الإدارة اعتمد ثلاثة تقييمات لفندق ميريديان هليوبوليس؛ نظرًا لانتهاء فترة سريان التقييمات السابقة.

وفي نوفمبر الماضي، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على استكمال السير في إجراءات بيع فندق "ميريديان هليوبوليس"، عن طريق إضافة طرق أخرى لبيع الفندق بخلاف المزايدة العلنية.

وصدقت العمومية على تعديل بعض أحكام النظام الأساسي للشركة وفي وقت سابق، ألغت شركة "الوطنية للإسكان للنقابات المهنية" المزاد المنعقد لبيع فندق "مريديان هليوبوليس". وتم إلغاء المزاد لعدم الوصول إلى قيمة مرضية، مضيفة أن لجنة البيع أوصت بعدم البيع في هذا المزاد.

ويقع فندق مريديان هليوبوليس على مساحة 5657 مترا مربعا.