هيرميس تستحوذ على شركة نقل في مصر

أعلنت المجموعة المالية هيرميس أن منصتها التعليمية جيمس مصر لخدمات التعليم "GEMS Egypt for Education Services" استحوذت على حصة الأغلبية في شركة "Option Travel" الرائدة في تقديم خدمات النقل الخاص.

وأوضحت، في بيان صادر اليوم الأحد، أن الاستثمار سيؤدي إلى توسيع نطاق عروض خدمات المنصة إلى قاعدة طلابها الحالية، والتي تبلغ سعتها الاستيعابية 10 آلاف طالب تقريبا وغيرها من المدارس الأخرى.

وجرى تأسيس شركة GEMS Egypt for Education Services بمقتضى الشراكة بين مؤسسة Education GEMS العالمية وصندوق التعليم المصري الذي يديره قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس.

ولم تعلن هيرمس عن قيمة صفقة الاستحواذ، لكنها أشارت إلى أن تلك الصفقة تعد ثالث استثمارات منصة التعليم المصري، وتأتي بعد قيامها بالاستحواذ على أربعة مدارس في مدينتي الرحاب ومدينتي منذ مطلع العام الجاري، إلى جانب إطلاق عمليات التطوير والبناء لمدرسة دولية خامسة بمدينة الرحاب في أغسطس الماضي، مما أثمر عن وصول إجمالي السعة الاستيعابية للمدارس التابعة إلى 10 آلاف طالب تقريبا.