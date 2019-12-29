"أميانتيت" السعودية تتخارج من كافة استثماراتها في مصر

أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية توقيع اتفاقية بيع كامل حصصها في مصر مع الشريك المحلي.

وأشارت إلى أنه تم بيع كامل حصصها في شركة أميانتيت مصر للفيبرجلاس والبالغة 250 ألف سهم تمثل 50% من رأس مال تلك الشركة، والتي تملكها عن طريق الشركة التابعة/ شركة أميانتيت لصناعة الفيبرجلاس المحدودة، وتعمل شركة أميانتيت مصر للفيبرجلاس بصناعة أنابيب الفيبرجلاس.

كما تم بيع كامل الحصص في شركة اميرون مصر والبالغة 94,638 سهما تمثل 49% من رأس مال تلك الشركة، والتي تملكها شركة أميانتيت العربية السعودية عن طريق شركتها التابعة/ شركة اميرون العربية السعودية. وتعمل شركة اميرون مصرفي صناعة الأنابيب الإسمنتية.

وأضافت أميانتيت أن قيمة الصفقة مليونا دولار أميركي.

وأوضحت أن الأثر المالي سوف يكون بصافي نقد 7.5 مليون ريال، في حين أنه سيكون هنالك خسارة 15.7 مليون ريال على حقوق الملكية المتراكمة، بسبب تحويل عملات نتجت عن البيع، وصافي زيادة في حقوق الملكية الموحدة بمقدار 7.5 مليون ريال.

وسوف يظهر هذا الأثر المالي في الربع الأول من عام 2020.