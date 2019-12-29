90 ألف شخص يتنافسون على 200 وظيفة بشركة في دبي

تلقت شركة أيكيا نحو 90 ألف طلب للتقدم إلى 200 وظيفة في أكبر متجر تابع للشركة في الإمارات، والتي قامت بافتتاحه مؤخرا أمام الجمهور.

وتمتلك مجموعة الفطيم الإماراتية، حق امتياز العلامة التجارية "أيكيا" في عدة دول عربية منها الإمارات ومصر وسلطنة عمان.

وقال المدير الإقليمي لشركة أيكيا، فينود جايان، خلال حفل افتتاح أحدث متاجر الشركة في الإمارات: "تعد مجموعة الفطيم وشركة أيكيا من أكثر الشركات المعروفة للجمهور في الإمارات، لكننا فوجئنا بوصول عدد الطلبات لشغل الوظائف في هذا المتجر إلى 90 ألف طلب، واضطررنا إلى فحص تلك الطلبات كافة ووضعنا 36 عاملا للاختيار".

وأوضح أن المدربين امضوا نحو 550 ساعة لتدريب الموظفين الجدد البالغ عددهم 200 موظف، وفقا لتقرير صحيفة الخليج تايمز الإنجليزية اطلعت "العربية.نت" على نسخة منه.

وقال جايان إن الشركة ستتوسع بصورة كبيرة خلال الأشهر المقبلة في كل من الإمارات وعمان والقاهرة، موضحا أن الشركة تعتزم توظيف أكثر من 1500 شخص خلال عامين إلى 3 أعوام.