تأجيل دمج شركتين تابعتين لـ "بوان" للربع الأول 2020

قالت شركة بوان، اليوم الاثنين، إنه جرى تأجيل إتمام الاندماج بين شركتين تابعتين لها إلى الربع الأول من 2020، بدلاً من الربع الرابع من 2019، بسبب التأخر في استيفاء بعض الشروط المسبقة.

وأوضحت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، أن نسبة الإنجاز في تحقيق عملية الدمج بلغت 90%، مضيفاً أنها لا تتوقع أن يكون لهذا التأخير أي أثر مالي سلبي على الشركة.

وأعلنت الشركة في منتصف العام الجاري عن قيام اثنتين من شركاتها التابعة بتوقيع اتفاقية اندماج مشروطة، متوقعة، وقتها، إتمام صفقة الاندماج في الربع الرابع من العام الجاري.