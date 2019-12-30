كومسار: مصنع سكر "درّة" بالسعودية يبدأ العمل في مارس

قال الرئيس التنفيذي لشركة كوسومار المغربية، يوم الاثنين، إن المشروع المشترك مع شركة درة للتنمية السعودية، سيبدأ تشغيل مصنع السكر التابع للشركتين في ينبع السعودية في مارس 2020.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن الرئيس التنفيذي محمد فكرت قوله إن من المرجح بدء التشغيل التجريبي للمصنع، المملوك بنسبة 43.27% لكوسومار، قبل مارس 2020.

وكانت شركة درة التنمية السعودية قالت إن مصفاة الدرة لتكرير السكر، ستصل طاقتها الإنتاجية إلى 2500 طن يومياً من السكر الأبيض، وعلى مساحة 150 ألف متر مربع في ميناء الملك فهد الصناعي بمدينة ينبع الصناعية.