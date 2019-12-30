"أكوا باور" السعودية أكبر مطور للطاقة المتجددة بمصر

أكد المدير الإقليمي في مصر لشركة "أكوا باور" السعودية، حسن أمين، سعي الشركة لإتمام الإغلاق المالي لمحطة طاقة شمسية في "كوم أمبو" بقدرة 200 ميغاواط خلال الربع الأول من العام المقبل، بتكلفة تزيد على 250 مليون دولار.

وأضاف أمين في مقابلة مع "العربية" أن الشركة تستهدف تنفيذ مشروعات طاقة متجددة فى السوق المحلية بقدرة 3 غيغاوات في غضون 4 سنوات، بحيث تصبح "أكوا باور" السعودية، أكبر مطور لمشروعات الطاقة المتجددة والتقليدية معاً في السوق المصري.

وقال إن لدى الشركة عدة مشروعات تحت التأهيل في مصر، بجانب اتفاقية طويلة الأجل مع الحكومة المصرية، لشراء الطاقة من مشروع "كوم أمبو" بسعر 2.48 سنت أميركي للكيلو وات الواحد بالساعة، متوقعاً بدء تنفيذ المشروع قبل نهاية العام الحالي.

وفسر كون هذا السعر المتعاقد عليه الأدنى الذي يسجل في مصر، بأنه أسعار الطاقة الشمسية في تراجع منذ عام 2015، وهذا يبرز أهمية أن المشاريع استراتيجية ولها أهداف تنموية، وتستهدف الاستدامة.

وأوضح أن تمويل مشروعات الشركة في مصر يجري عبر "تمويل جزء منها ذاتياً والجزء الأكبر من خلال جهات الإقراض الدولية المعروفة".

وتستهدف شركة "أكوا باور" على المدى الاستراتيجي المستقبلي التواجد في 46 دولة بحلول عام 2030 مع زيادة عن الأسواق الحالية للشركة في 12 دولة.

كما تستهدف الشركة رفع إنتاجها إلى 150 غيغاوات من الكهرباء، إضافة إلى تحلية 15 مليون قدم مكعبة في 2030.

وتعكف "أكوا باور" على توسعات في عدة دول بعدة مناطق في الشرق الأوسط وآسيا ولديها حوالي 89 مشروعاً تحت التأهيل والتطوير، أو جرى تقديم العروض لها.