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"التموين" توقع عقداً مع الخطوط السعودية بـ308 ملايين ريال

المصدر: العربية.نت
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أبرمت شركة الخطوط السعودية للتموين عقدا مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وذلك لتصميم وبناء وتشغيل صالة الفرسان الداخلية بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة.

ويمتد العقد الموقع بين الطرفين لمدة 10 سنوات وبقيمة تعاقدية تصل إلى 308 ملايين ريال.

وتتوقع الشركة أن يؤثر هذا العقد بشكل إيجابي على نتائجها المالية اعتباراً من الربع الأول من العام المقبل.

يذكر أن شركة التموين قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تجديد عقدها مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية لمدة 10 أعوام لتموين الطائرات بقيمة قياسية بلغت 12 مليار ريال.

كلمات دالّة

#تموين الطائرات, #مطار الملك عبدالعزيز الدولي, #الخطوط السعودية

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