"المشاعر ريت" يستحوذ على عقار بـ 129.2 مليون ريال

أعلنت شركة مسقط المالية عن توقيعها، اليوم الاثنين، اتفاقية استحواذ صندوق "المشاعر ريت" على عقار مكون من 8 مستودعات في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية مقابل مبلغ قدره 129.15 مليون ريال سعودي.

وقالت، في بيان لسوق المال السعودية "تداول"، إن الفترة المحددة لاستكمال إجراءات نقل ملكية العقارات هي 3 أشهر من تاريخ التوقيع قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.

وتقع المستودعات الثمانية على أرض مساحتها الإجمالية 85 ألف متر مربع وتبلغ المساحة المبنية الإجمالية 64.355 ألف متر مربع.

وأوضحت الشركة أنها ستقوم بإعادة تأجير العقارات بالكامل للمالك الحالي لمدة خمس سنوات ملزمة بعقد إيجار سنوي قدره 11.544 مليون ريال.

وقالت الشركة إن الأثر المالي للصفقة يتوقع أن يكون إيجابياً بشكل عام والذي سينعكس على نتائج الصندوق خلال الربع الأول من العام 2020، وذلك في حال إكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالصفقة.