"بوان" تبدأ الإنتاج التجريبي من مصنع الجزائر

أعلنت شركة بوان، اليوم الاثنين، أن الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية المحدودة، المملوكة لها بصورة غير مباشرة بنسبة 85.5%، انتهت من الأعمال الإنشائية لمصنع شركتها التابعة في الجزائر.

وأوضحت الشركة، في بيان لسوق المال السعودية "تداول"، أنه تم تصنيع العينات اللازمة من منتجات الشركة، وذلك بغرض الفحص التجريبي من قبل شركة الكهرباء والغاز الجزائرية، والعمل جارٍ للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

وكانت بوان قد أعلنت في ديسمبر 2014 عن قيام الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية بتأسيس وإدارة شركة صناعية ذات مسؤولية محدودة في الجزائر، تحت مسمى يونايتد تكنولوجي إليكتريك كومباني (يوتك - الجزائر).

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم، أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالبدء بالإنتاج التجاري للمصنع، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة في حينها.



وتوقعت الشركة في يونيو الماضي أن يبدأ الإنتاج التجاري للمشروع خلال الربع الرابع من العام الجاري، بدلاً من الربع الثاني من عام 2019، لكنها قالت في بيان اليوم، إن هذا التأخير لم ينتج عنه أي أثر مالي جوهري.

وتم تأخير الإنتاج التجاري أكثر من مرة بدءاً من الربع الرابع 2016 إلى الربع الثالث 2017، ومن الربع الثالث 2017 إلى الربع الثاني 2018، ومن الربع الثاني 2018 إلى الربع الثاني 2019.

وعزت الشركة وقتها هذا التأخير بسبب تباطؤ وتيرة العمل في الجزائر حالياً، والتي لا تزال قائمة منذ عدة أشهر.