"زين السعودية" تلغي اتفاقية بيع أبراجها بـ 2.5 مليار ريال

أنهت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية، اليوم الاثنين، اتفاقية وقعتها في مارس الماضي، مع شركة "أي أتش إس" IHS بشأن بيع وإعادة تأجير البنية التحتية للأبراج العائدة لشركة زين.

وتبلغ قيمة اتفاقية الصفقة الملغاة 2.52 مليار ريال.

وقالت شركة "زين السعودية" في بيان على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" إنها قامت بـ "فك الارتباط وإنهاء اتفاقية بيع وإعادة تأجير البنية التحتية لأبراج الاتصالات المملوكة لها في المملكة العربية السعودية لصالح شركة IHS".

وأوضحت "زين السعودية" أنه "لا يترتب على إنهاء هذه الاتفاقية أي آثار مالية".

وفي شهر يونيو الماضي، قالت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" في بيان إنها تلقت خطاباً من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، يفيد أن شركة IHS Holding Limited لم تستوفِ المتطلبات التنظيمية لشراء وتأجير أبراج الاتصالات العائدة للشركة.

وذكر بيان الشركة آنذاك أن "آي إتش سي القابضة" لم تحصل على الترخيص الذي يخولها إتمام الصفقة، وتقرر رفض بيع أبراج شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) إلى شركة IHS لأسباب تنظيمية.

كانت شركة زين قد أعلنت في 27 مارس الماضي توقيع اتفاقية بيع وإعادة تأجير البنية التحتية للأبراج بقيمة 2.52 مليار ريال مع شركة IHS Holding Limited.