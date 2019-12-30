"فولكس فاغن" تطلق أسطولا من الآليين لشحن السيارات الكهربائية

تتذلل العقبات أمام مالكي السيارات الكهربائية شيئا فشيئا، فما يثير قلقهم دائما هو شحن البطارية، بل إن سعر البطارية نفسها هو السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار هذه الفئة من السيارات الآن.

وفي إطار التخفيف من حدة القلق بشأن السيارات الكهربائية، أعلنت شركة فولكس فاغن عن نيتها إطلاق أسطول من الآليين الذين سيقومون مباشرة بشحن السيارات الكهربائية، ولن تحتاج الأجهزة الآلية إلى تدخل بشري، إذ تستطيع الوصول للسيارة وفتح منفذ شحن السيارة وحدها.

وقالت الشركة الألمانية، في بيان، بحسب صحيفة ذا مترو البريطانية، إن الآليين سيمكنهم شحن السيارات بطاقة تبلغ 25 ألف كيلووات في الساعة.

وكان مسح أجرته شركة، أوليفر وايمن، المتخصصة في الاستشارات، أظهر أن نحو 76% ممن تم استطلاع آرائهم يشعرون بالقلق حيال امتلاك سيارة كهربائية بالمستقبل القريب لأمور تتعلق بتوافر محطات الشحن.

وتشير بيانات على موقع "ستاتيستا"، المتخصص في مسح البيانات، أن السوق الآسيوية استحوذت على النصيب الأكبر من مبيعات السيارات الكهربائية في 2018.