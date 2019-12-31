تمديد مذكرة تفاهم بين "دور للضيافة" و"هيئة الأوقاف" السعودية 3 أشهر 

قالت شركة دور للضيافة، اليوم الثلاثاء، إنها قامت بتمديد مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة للأوقاف السعودية، لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

وكانت الشركة، قد وقعت، في نهاية أكتوبر الماضي، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للأوقاف، للقيام بالدراسات المطلوبة لإنشاء شركة ذات غرض خاص مع الهيئة العامة للأوقاف لتطوير قطعة أرض مملوكة للهيئة لبناء وتشغيل فندق 5 نجوم في الجهة الشمالية للحرم النبوي الشريف.

وذكرت الشركة، في بيان لسوق المال السعودية "تداول"، أن التمديد سينتهي في 31 مارس 2020، وذلك لاستكمال الدراسات المطلوبة حيث استلزم ذلك وقتا لتحديد تكلفة تطوير الأرض والمكونات التشغيلية للمشروع.