سابك تصفي 3 شركات تابعة لها اختيارياً

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، اليوم الثلاثاء، عن تصفية 3 شركات تابعة اختياريا لعدم رغبتها في استمرار تلك الشركات.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن القرار جاء امتثالا لأحكام المادة 181 من نظام الشركات، وذلك بناء على قرار سابك الصادر اليوم، والذي يعد جزءا من خطة التحول الخاصة بشركة سابك.

وتضم الشركات التي تمتلكهم سابك بنسبة 100%، كلا من شركة سابك للحفازات الصناعية، ويبلغ رأسمالها المدفوع 500 ألف ريال، والشركة السعودية لألياف الكربون، ويبلغ رأسمالها المدفوع 500 ألف ريال، والشركة السعودية اليابانية للاكريلونيتريل ويبلغ رأسمالها المدفوع 171.227 مليون ريال.

وأوضحت سابك أنها مستمرة في تطوير منتجات تلك الشركات عن طريق شركات تابعة أخرى، ولا يتوقع أن يكون للتصفية أي أثر مالي على قوائمها المالية الموحدة.