"أسمنت نجران" تسدد 15 مليون ريال مبكرا لـ "السعودي الفرنسي"

أعلنت شركة أسمنت نجران، أنها قامت اليوم الثلاثاء، بالسداد المبكر لنحو 15 مليون ريال من قرضها القائم لصالح البنك السعودي الفرنسي، وذلك من مواردها الذاتية.

وأوضحت الشركة، في بيان لسوق المالية السعودية "تداول"، أن هذا المبلغ يمثل قسطاً مستحقاً عليها في 30 سبتمبر 2020، مشيرة إلى أن بعد السداد انخفض رصيد القرض إلى 45 مليون ريال فقط.

وأضافت أن القرض، قد حصلت عليه، لتمويل مشروع نظام استغلال الطاقة الحرارية المفقودة.

وأكدت أن هذه العملية تأتي بناء على قرار مجلس إدارة الشركة والمتوافق مع استراتيجية الشركة التي تهدف إلى رفع وتحسين الكفاءة المالية للشركة.