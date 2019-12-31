إطلاق خدمات "أت هوم دوك" في مصر بـ80 مليون جنيه

قال هشام الفيشاوي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة at- home - doc أن الشركة بدأت بـ2015 في أستراليا والهدف تقديم خدمة الطب المنزلي وفي نفس العام بدأنا بدول الخليج وبدأنا نقدم الخدمة بشكل مختلف مع استخدام التكنولوجي التي تجعل الدخول للعناية بالصحة سهلة جداً خلال 24 ساعة.

وتابع "قمنا بعقد شراكات مهمة في التأمين الصحي والصيدليات وما يميز الخدمة هي الإجراءات السريرية التي نتبعها في الطب العام الأسترالي وسبب نجاح الخدمة بقدرتنا على معاينة 35 ألف مريض وما جذب اهتمامنا في مصر هو الطلب المتزايد".

وأضاف أن الشركة أطلقت خدمات الشركة في مصر باستثمارات 80 مليون جنيه مبدئيا. وأضاف أن شركة "أت هوم دوك" نجحت في جذب مستثمرين من 8 دول للمساهمة فيها.