"الأنابيب السعودية" تفوز بعقد في قطاع البترول والغاز

أعلنت الشركة السعودية لأنابيب الصلب "الأنابيب السعودية"، اليوم الثلاثاء، عن الفوز بعقد لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز بقيمة تزيد عن 5% من إيراداتها لعام 2018.

وأوضحت الشركة، في بيانها لسوق المالية السعودية "تداول"، أن الأثر المالي لهذا العقد سيظهر خلال الربع الرابع من عام 2020م والربع الأول من عام 2021.

وتمتلك الشركة 3 مصانع في مدينة الدمام الصناعية الثانية، وانخفضت خسائرها خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 24 مليون ريال، مقارنة بخسائر 66 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2018.