"الأهلي كابيتال" المصرية تستحوذ على "فاروس" بـ 120 مليون جنيه

استحوذت شركة الأهلي كابيتال، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري، أمس الاثنين، على 100% من كامل أسهم شركة فاروس لتداول الأوراق المالية.

وقالت مصادر إن الصفقة تقدر بنحو 120 مليون جنيه، ومن المقرر إنهاء إجراءات عملية الاستحواذ بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال العضو المنتدب لشركة الأهلي كابيتال، كريم سعادة، إن عملية الاستحواذ على فاروس لتداول الأوراق المالية سيتبعها إنهاء إجراءات الاستحواذ على فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وفاروس لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار وصندوق فاروس الأول، والتي ستستغرق مدة زمنية تصل إلى شهر، وذلك بهدف تدعيم قنوات تقديم خدمات مالية أخرى من خلال مجموعة البنك الأهلي المصري وشركة الأهلي كابيتال القابضة، مع القيام بإعادة هيكلة كاملة لمجموعة الأهلي كابيتال القابضة لتعظيم دورها في نشاط الخدمات الاستثمارية.

وأضاف أن فريق عمل شركة فاروس لتداول الأوراق المالية سيستمر في تقديم خدمات الشركة لقاعدة عملائها بمختلف فئاتها، مع وضع خطط مدروسة لزيادة هؤلاء العملاء من خلال الاستفادة من شبكة عملاء وشركاء كل من البنك الأهلي المصري وشركة الأهلي كابيتال القابضة.

وقع العقد، أمس، كل من كريم سعادة العضو المنتدب لشركة الأهلي كابيتال القابضة وعلوي تيمور رئيس مجلس الإدارة لشركة فاروس لتداول الأوراق المالية ورئيس المجلس والعضو المنتدب لشركة فاروس القابضة المالك الرئيسي.

وقال رئيس البنك الأهلي، هشام عكاشة، إن عملية الاستحواذ تأتي في إطار خطة البنك الأهلي المصري لإنشاء بنك استثمار متكامل من خلال شركة الأهلي كابيتال القابضة وضمن استراتيجية البنك للتوسع في الخدمات المالية غير المصرفية سعيا لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية للسوق المصري واستثمار حصيلة النجاح الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر خلال السنوات الأخيرة، والذي كان أحد أهم نتائجه الإيجابية هو النمو المتزايد في أعمال البورصة والاهتمام بزيادة التداول وما يتوقع معه من تنشيط لبرنامج الطروحات خلال الفترة القادمة كإحدى تلك النتائج الإيجابية.

وأعلن عكاشة عن ترشيح كريم سعادة العضو المنتدب للشركة كرئيس غير تنفيذي لمجلس إدارة شركة فاروس لتداول الأوراق المالية.

وقال علوي تيمور رئيس مجلس الإدارة لمجموعة فاروس، إن اختيار شركة الأهلي كابيتال القابضة حصرياً لإجراء جميع الدراسات اللازمة، والتي أسفرت عن توقيع عقد الاستحواذ يعد دليلاً واضحاً على الثقة فى مهنية واحترافية فريق عمل شركة الأهلي كابيتال القابضة وقدرتهم الواضحة على الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات لعملاء شركة فاروس لتداول الأوراق المالية من خلال فريق العمل الذي يعتز بالعمل معه على مدار سنوات طويلة محققاً نجاحات متتالية.

وقام مكتب العربية للاستشارات القانونية والمحاماة بدور المستشار القانوني لشركة الأهلي كابيتال، وتولى برايس واتر هاووس كوبرز أعمال المستشار المالي، وكي بي ام جي مستشارا ضريبيا، وأجرى مكتب التميمي ومشاركوه تقديم اﻻستشارات القانونية للمحاماة لشركة فاروس القابضة.