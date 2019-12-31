"السعودية للخدمات الأرضية" توقع عقدا بمليار ريال مع "طيران ناس"

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن إبرامها عقد مع شركة طيران ناس، اليوم الثلاثاء، لمدة خمس سنوات يبدأ من يوم غد الأربعاء، حتى 31 ديسمبر عام 2024.

وتقوم الشركة السعودية للخدمات الأرضية بمقتضى هذا العقد بتزويد رحلات طيران ناس الداخلية والدولية بخدمات المناولة الأرضية بما فيها خدمات الساحة وخدمات الركاب في جميع مطارات المملكة.

وتبلغ القيمة التقديرية للعقد مليار ريال سعودي، وتتوقع الشركة، وفقا لبيان أرسلته لسوق المال السعودية "تداول"، أن يساهم العقد المبرم في استدامة أعمال الشركة وزيادة تدفقاتها النقدية وتعزيز أعمالها. وأوضحت أن الأثر الإيجابي سينعكس على نتائجها المالية اعتباراً من الربع الأول من العام 2020.