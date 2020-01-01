عمومية "أنعام الدولية" تقر خفض رأس المال بـ 181 مليون ريال 

أعلنت مجموعة أنعام الدولية القابضة، اليوم الأربعاء، أن الجمعية العمومية غير العادية للشركة عُقدت أمس، وأقرت خفض رأس المال بـ 181 مليون ريال سعودي عبر إلغاء 18.1 مليون سهم.

وقالت الشركة، في بيان لسوق المالية السعودية "تداول"، إن رأس المال قبل التخفيض 196 مليون ريال، وبعد التخفيض يبلغ 15 مليون ريال بنسبة انخفاض قدرها 92.35%.

وأضافت أن عدد الأسهم قبل التخفيض تبلغ 19.6 مليون سهم، فيما تبلغ عدد الأسهم بعد الخفض 1.5 مليون سهم. وأشارت الشركة إلى أن سبب تخفيض رأس المال هو إطفاء خسائر متراكمة بقيمة 181 مليون ريال، والناتجة عن خسائر تطبيق للمعايير المحاسبية الدولية على النشاط الزراعي وتكوين مخصص زكاة عن سنوات سابقة وخسائر أخرى.

وأوضحت الشركة أنه لا يوجد تأثير من تخفيض رأس المال على التزامات الشركة المالية. وأفادت أن قرار التخفيض يسري على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.