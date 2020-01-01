عمومية "الكابلات" تقر توصية زيادة رأس المال بـ250 مليون ريال

أقرت الجمعية العامة غير العادية، لمساهمي شركة الكابلات السعودية، في اجتماعها أمس الثلاثاء، زيادة رأسمال الشركة، بطرح أسهم حقوق أولوية.

وأوضحت الشركة، في بيان لها لـ"تداول"، اليوم الأربعاء، أنه تمت الموافقة على زيادة رأس المال بـ250 مليون ريال، من 110.61 مليون ريال، إلى 360.61 مليون ريال.

وأشارت إلى أن الهدف من زيادة رأس المال، هو إعادة الهيكلة وضخ أموال جديدة لتوفير رأسمال عامل حتى تتمكن الشركة من زيادة الطاقة التشغيلية ودعم النشاط المستقبلي.

وأعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، عن احتساب نسبة التذبذب لسهم "الكابلات" على أساس سعر 18.56 ريال، خلال جلسة اليوم الأربعاء، على أن تقوم شركة (إيداع) بإضافة حقوق الأولوية بمحافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الأحد المقبل.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية، قد وافقت في وقت سابق على طلب شركة الكابلات السعودية بزيادة رأس مالها، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.