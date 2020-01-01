قطار ثروة مؤسس فيسبوك يمضي بلا توقف

نجح مؤسس موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك" في زيادة ثروته بنحو 22.7 مليار دولار في 2019، بحسب ما ذكره تقرير لمجلة "Fortune" الذي ذكر أيضا نحو 172 مليارديرا أميركيا نجحوا في زيادة ثرواتهم بنحو 500 مليار دولار خلال 2019.

ويأتي التقرير بعد أداء قوي لشركة "فيسبوك" المدرجة بسوق المال الأميركي والتي نجحت في زيادة عدد مستخدميها على مدار العام مع بلوغ عدد مستخدمي منصة التواصل الشهيرة نحو 2.45 مليار مستخدم بنهاية الربع الثالث 2019.

وبحسب مجلة فوربس الأميركية، فإن ثروة الملياردير الشاب تبلغ نحو 77 مليار دولار.

وتأتي تلك الأرقام في خضم اتهمامات تواجهها "فيسبوك" تتعلق بانتهاك الخصوصية واستخدام بيانات المستخدمين في الحملات الإعلانية لتحقيق أرباح طائلة.

وعلى الرغم من تلك الثروة الهائلة فإن مؤسس فيسبوك لا يملك أكبر حصة من الأسهم في الشركة 28.4% ولكن لديه أغلبية القوة التصويتية 56.9%.

ولمن لا يعلم أيضا فإن يوم 2 ديسمبر 2015 أعلن مارك زوكربيرغ وزوجته بريسيلا تشان تخليهما عن 99% من ثروتهما بعد أن رزقا ببنت أسمياها ماكس.