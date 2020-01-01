ما هي أبرز الصيحات التكنولوجية المنتظرة في 2020؟

مع دخول العام الجديد يراقب الجميع عن كثب ما سيتمخض عنه قطار صناعة التكنولوجيا الذي لا ينفك يفاجئنا بكل ما هو جديد ليس فقط مع مضي السنوات ولكن مع مضي الساعات والدقائق والثواني.

نسلط الضوء هنا على أبرز الصيحات التكنولوجية المنتظررة في العام الجديد.

والبداية مع خدمات الجيل الخامس والتي انطلق قطارها بالفعل في 2019 ولكن على استحياء، إذ ينظر إلى العام الجديد باعتباره عاما محوريا في انتشار تلك الخدمة التي تحمل ميزات إضافية لمستخدميها وتنصب الأنظار بشكل رئيسي على هاتف الجيل الخامس الجديد من شركة آبل الأميركية والذي سيكون الأول من نوعه لعملاق صناعة التكنولوجيا الأميركية.

موضوع يهمك نجح مؤسس موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك" في زيادة ثروته بنحو 22.7 مليار دولار في 2019، بحسب ما ذكره تقرير لمجلة... قطار ثروة مؤسس فيسبوك يمضي بلا توقف شركات

ألعاب الفيديو والهواتف

في مجال ألعاب الفيديو فإن هذا العام على ما يبدو سيشهد صراعا حقيقيا بين الشركات المقدمة للخدمات مع الاستعداد لاستقبال النسخة الجديدة من منصة الألعاب الشهيرة التابعة لمايكروسوفت "إكس بوكس" بالإضافة إلى منصة سوني الشهيرة "بلاي ستيشن 5".

ربما يكون العام الجديد أيضا هو عام الأجهزة القابلة للطي والتي تم تقديمها بالفعل في 2019 ولكنها شهدت بعض الإخفاقات والشكاوى من العملاء. يتابع في هذا الشأن المستخدمون عن كثب جهاز مايكروسوفت اللوحي القابل للطي "سيرفيس برو".

إذ عام يمضي وآخر يبدأ والأنظار تتابع ما سيفاجئنا به قطاع صناعة التكنولوجيا. لننتظر ونرى!