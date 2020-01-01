"السعودية للاستثمار الصناعي" توزع 337.5 مليون ريال في 12 يناير

أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، اليوم الأربعاء، أنها ستقوم في 12 يناير الجاري، بتوزيع 337.5 مليون ريال أرباح عن النصف الثاني من العام الماضي.

ويحق للمساهمين حاملي الأسهم حتى يوم أمس، الثلاثاء، الحصول على تلك التوزيعات. ويصل عدد الأسهم المستحقة للتوزيعات نحو 450 مليون سهم، بواقع 0.7 ريال للسهم، بنسبة تعادل 7.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وأشارت الشركة، في بيان لسوق المال السعودية "تداول"، إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها، لغير المقيمين، عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو قيدها في حساباتهم البنكية لضريبة الاستقطاع بنسبة 5%.