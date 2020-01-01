1.36 مليار ريال خسائر متراكمة لشركة تابعة لـ"أسترا الصناعية" بالعراق

أعلنت مجموعة أسترا الصناعية، اليوم الأربعاء، أن مشروع شركة التنمية لصناعة الحديد في العراق، التي تساهم فيه، تجاوزت خسائره المتراكمة نسبة 100% من رأس المال والبالغ 172.5 مليون ريال سعودي ووصلت ما يقارب 1.357 مليار ريال حتى 31 ديسمبر 2018.

وأوضحت الشركة في بيان لسوق المال السعودية "تداول" أن الجمعية العمومية غير العادية لشركة مصنع التنمية انعقدت وقررت إطفاء خسائر من قروض والتي كانت حصة المجموعة فيه ما يقارب 812.2 مليون ريال كما كانت حصة شركة المسيرة الدولية 376 مليون ريال.

وقرر الشركاء إطفاء باقي الخسائر المتراكمة عن طريق تخفيض رأس المال والبالغ 172.5 مليون ريال ليصبح 28 مليون ريال، وبالتالي ترتفع ملكية أسترا الصناعية في المشروع المشترك من 51% إلى 65% كما ارتفعت ملكية شركة المسيرة الدولية من 16% إلى 28%.

وأشارت إلى أنه من الصعب تحديد الأثر المالي لتلك الإجراءات على المجموعة حاليا.

وأوضحت أن صافي القيمة الدفترية لاستثمار المجموعة في المشروع المشترك قد بلغت 333 مليون ريال في نهاية الربع الثالث من 2019 وفق القوائم المالية الموحدة الأولية، بينما من المتوقع أن تبلغ صافي القيمة الدفترية لاستثمار المجموعة في المشروع المشترك بعد عملية إعادة الهيكلة وإطفاء الخسائر وارتفاع ملكية المجموعة في المشروع المشترك إلى 65% حوالي 322 مليون ريال بنهاية عام 2019.