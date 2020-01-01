35 محطة جديدة لـ "ساسكو" في 2019

أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)، اليوم الأربعاء، أنها قامت بتشغيل 6 مواقع جديدة في كل من مدينة جدة والمدينة المنورة ومدينة بريدة ومدينة الدمام ومدينة أبها ومدينة تبوك، ليصل بذلك إجمالي المحطات الجديدة التي أضافتها الشركة خلال عام 2019، نحو 35 محطة.

وأضافت في بيان لسوق المالية السعودية "تداول" أن هذه المواقع تحتوي كل منها على خدمات المحروقات والتموينات بالإضافة إلى العديد من الخدمات المساندة.

وتوقعت الشركة أن يسهم تشغيل هذه المواقع بزيادة الإيرادات بشكل تدريجي مما ينعكس على الأرباح التشغيلية للشركة، وسوف يظهر الأثر المالي لذلك اعتبارا من الربع الأول من عام 2020.

وذكرت أن عدد محطات الشركة العاملة بنهاية عام 2019، بعد تشغيل المواقع الجديدة، يصل إلى 201 محطة مقابل 166 محطة في نهاية عام 2018 أي بنسبة زيادة 21%. وأوضحت أنها تسعى إلى زيادة عدد المحطات العاملة لها من خلال استحواذها لمحطات بمواقع مميزة داخل المدن الرئيسة والطرق السريعة بكافة أنحاء المملكة العربية السعودية.