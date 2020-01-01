"المملكة القابضة" تمدد مذكرة تفاهم مع "دله" لبيع "درع للرعاية"

أعلنت شركة المملكة القابضة، اليوم الأربعاء، عن تمديد مذكرة التفاهم التي كانت قد وقعتها إحدى شركاتها التابعة، وهي شركة المملكة للاستثمار والتطوير، والتي تملك أسهما في شركة درع الرعاية القابضة المحدودة، مع شركة دله للخدمات الصحية، لشراء وبيع أسهم في شركة درع الرعاية القابضة المحدودة عن طريق مبادلة أسهم وبالإضافة إلى مقابل نقدي.

وأوضحت شركة المملكة، في بيان لسوق المالية السعودية "تداول"، أن تمديد مذكرة التفاهم جرى بموافقة الطرفين بدءا من 31 ديسمبر 2019 حتى 30 أبريل 2020، مع بقاء جميع بنود وشروط مذكرة التفاهم على حالها دون تغيير.

وعلى صعيد آخر، قالت شركة دله للخدمات الصحية، اليوم، إن معدل الإنجاز الخاص بالتوسعة الغربية بمستشفى دله النخيل بلغ 98%.

وكانت الشركة قد أعلنت في نهاية يناير من 2018 أنها أوكلت تنفيذ أعمال التشطيبات والأعمال الكهربائية والميكانيكية للتوسعة الغربية بمستشفى دله النخيل، لشركة يوسف مرون للمقاولات، بقيمة بلغت 130.725 مليون ريال. وتوقعت وقتها الانتهاء من تنفيذ الأعمال في يونيو من العام الماضي.

وأوضحت الشركة، أن نسبة الإنجاز المتحقق بلغ 98%، مشيرة إلى أن التأخير يعود إلى لعدم قيام مزود الخدمة بتوصيل التيار الكهربائي للمشروع حتى الآن.

وأكدت أنه لا توجد أي تكاليف إضافية مرتبطة بتأخير إنجاز المشروع.