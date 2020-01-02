"الأحساء للتنمية" تزيد رأسمالها بـ 247.3 مليون ريال للاستحواذ على "السلام الطبية"

أعلنت شركة الأحساء للتنمية، اليوم الخميس، عن عقد الجمعية العامة غير العادية للشركة في 2 فبراير المقبل، وذلك للتصويت على زيادة رأسمال الشركة بنحو 247.32 مليون ريال سعودي، بهدف الاستحواذ على شركة السلام للخدمات الطبية.

وقالت الشركة، في بيان لسوق المال السعودية "تداول"، إنه سيتم التصويت خلال الاجتماع على زيادة القيمة الاسمية لرأس المال من 490 مليون ريال إلى 737.320 مليون ريال.

وأشارت إلى أن عدد الأسهم قبل الزيادة تبلغ 49 مليون سهم، فيما يبلغ عددها بعد الزيادة إلى 73.73 مليون سهم، بزيادة قدرها 24.73 مليون سهم، بنسبة 50.47%.

وأوضحت أن عملية الاستحواذ ستتم عن طريق اصدار أسهم جديدة من شركة الأحساء للتنمية بالقيمة الاسمية وبإجمالي عدد أسهم 24.732 مليون سهم عادي يتم توزيعها على ملاك الشركة المراد الاستحواذ عليها كلاَ حسب نسبة ملكيته.