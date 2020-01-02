"جازادكو" تتراجع عن الاستحواذ على "البكري للطاقة"

قالت شركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو"، اليوم الخميس، إنها تراجعت عن صفقة الاستحواذ على كامل أسهم شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة.

وأضافت في بيان لسوق المال السعودية "تداول"، أنها أخطرت، أمس، ممثلي البائعين لكامل الحصص في شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة بانقضاء اتفاقية الشراء النهائية الخاصة بصفقة الاستحواذ، والتي كان مخططاً لها أن تتم من خلال إصدار أسهم لملاك شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة.

وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي بعد قرار مجلس الإدارة، الذي عقد يوم الأحد الماضي، بعدم تمديد المدة الزمنية للاتفاقية وعدم المضي في الصفقة لم تعد تصب في مصلحة الشركة.

وذكرت أن عملية الاستحواذ لم تعد متوافقة مع الاعتبارات المالية التي بنيت عليها الصفقة، لاسيما في ظل تمديد المدة الزمنية لاستكمال الشروط المسبقة المتعلقة بالصفقة عدة مرات، وعدم تحقق عدد من الشروط المسبقة الواردة في الاتفاقية حتى تاريخ الإخطار.