"غازكو" تتسلم 85 مليون ريال من "صندوق التنمية" السعودي

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو" عن استلامها الدفعة الأولى من قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي، بعد توقيعها على اتفاقية التمويل في أغسطس 2018.

وأوضحت أن تلك الدفعة تبلغ 85 مليون ريال، وتمثل 50% من قيمة القرض، وذلك بعد استقطاع تكاليف المشورة والتقييم ودراسة الجدوى البالغة 16.2 مليون ريال.

وأعلنت الشركة في سبتمبر من 2018، أنها حصلت على موافقة صندوق التنمية للحصول على تمويل قدره 203 ملايين ريال لمدة 6 سنوات.

وأشارت وقتها إلى أن الشركة ستقوم برهن سبع أراض ومحطة الدمام وسند لأمر كضمان مقابل التمويل.

ويهدف التمويل إلى إنشاء خطوط ومناطق مناولة بجميع فروع الشركة لتعبئة وتوزيع الغاز بطاقة انتاجية تبلغ 750 ألف طن.