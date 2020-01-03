"تسلا" تخفض سعر سيارات مصنعة في الصين قبل التسليم

خفضت "تسلا" الأميركية أقل سعر لسياراتها السيدان من الطراز 3 المصنعة في الصين 16% إلى 299 ألفا و50 يوانا (42 ألفا و919 دولارا) بعد تلقي الدعم الصيني الموجه للسيارات الكهربائية، حسبما ذكرت الشركة في موقعها الصيني على الإنترنت.



ويأتي الخفض جزئيا بفضل دعم قدره 24 ألفا و750 يوانا من سعر سابق كان يبلغ 355 ألفا و800 يوان، وهو في إطار تعديلات تجريها "تسلا" لسياسة المبيعات في الصين، تشمل تغيير أسعار ملحقات السيارة وتجهيزات الشحن المنزلي للبطارية.



وتقول تسلا إنها تعتزم بدء التسليم العام للسيارة، المنتجة بمصنعها في شنغهاي الذي تكلف ملياري دولار، في السابع من يناير كانون الثاني.



وكان 15 موظفا في تسلا اشتروا السيارة هم أول من يتسلمها يوم الاثنين بعد أن خرجت أولى الطرز المصنعة في الصين من خط الإنتاج في أكتوبر تشرين الأول.



وتجيء التسليمات بعد عام من بدء تشييد مصنع "تسلا" الوحيد خارج الولايات المتحدة.



وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قالت تسلا إن 30% من سلسلة إمداداتها في الصين محلية، مما يعني شحن بعض مكونات السيارات من الخارج. وترغب الشركة أن تصبح سلسلة الإمدادات صينية بالكامل بنهاية 2020، حسبما ذكرت حيئذ.



ويقول مسؤولون تنفيذيون في "تسلا" إن الشركة تعتزم تسريع تسليمات الطراز 3 في يناير كانون الثاني وإنها ستضاعف عدد مراكز الخدمة ومحطات الشحن السريع في الصين في 2020.

وقال وانغ هاو المدير العام لتسلا في الصين إن الشركة تعتزم تكثيف تسليمات الطراز 3 في يناير.

وبحسب المسؤولين التنفيذيين، حقق المصنع هدف إنتاج ألف وحدة أسبوعيا، بما يعادل نحو 280 سيارة في اليوم، قائلين إن مبيعات السيارة السيدان المصنعة في الصين "جيدة جداً" حتى الآن.