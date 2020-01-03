رسمياً.. إتمام صفقة استحواذ "أوبر" على "كريم" في مصر

بعد فترة من الشد والجذب، أتمت شركة "أوبر" بشكل رسمي إجراءات عملية الاستحواذ على شركة "كريم"، التي تم الإعلان عنها مسبقاً مقابل 3.1 مليار دولار.

وبحسب بيان صدر اليوم، فقد أصبحت شركة "كريم نتوركس" تابعة ومملوكة بالكامل لشركة "أوبر"، ولكنها ستحافظ على اسمها التجاري.

وسيواصل أحد مؤسسي كريم ورئيسها التنفيذي مدثر شيخة، قيادة أعمال شركة "كريم"، بإشراف مجلس إدارة يتكوّن من ثلاثة أعضاء ممثلين عن شركة "أوبر"، وعضوين ممثلين عن شركة "كريم"، فيما ستقوم كل من أوبر وكريم بتشغيل خدماتهما الإقليمية وأسمائها التجارية بشكل مستقل.

وكانت جريدة الوقائع المصرية، قد نشرت أمس الخميس، قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بشأن صفقة استحواذ شركة أوبر على شركة كريم، والتي يُلزم فيها الشركتان بمجموعة من الالتزامات والضوابط التي تعهد بها الأطراف على أنفسهم قبل إتمام الصفقة.

ولفت البيان إلى أنه مع إتمام الصفقة، تستحوذ أوبر على الأعمال الخاصة بكريم في مجال النقل، والتوصيل، والدفع في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط الكبير، والتي تضم أسواقاً رئيسية من ضمنها مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات.

وأشار إلى أن إجراءات الحصول على الموافقة على عملية الاستحواذ في باكستان وقطر والمغرب لا تزال جارية، ولن يتم إتمام الصفقة في هذه الأسواق في الوقت الحالي حتى يتم الحصول على الموافقات من الجهات القانونية المسؤولة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أوبر"، دارا خسروشاهي: "ستتمكن كلا منصتينا من الاستفادة من الميزات الفريدة لكلٍ منهما، بما يعود بالنفع على السائقين والركاب والمدن التي نخدمها في منطقة الشرق الأوسط الكبير".

وأعلن الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كريم"، مدثر شيخة، أن ضم جهود كريم إلى أوبر ستساهم الوصول بشكل أسرع إلى الهدف المتمثل في أن نصبح التطبيق الشامل للاحتياجات اليومية في المنطقة.