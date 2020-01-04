تسريب يكشف عن موعد الإعلان عن Galaxy S20 و Galaxy Fold 2

أكد الفيديو الترويجي لحدث سامسونغ المرتقب Samsung Unpacked – الذي سُرب اليوم – موعد الإعلان عن الجيل القادم من هواتف سلسلة (غالاكسي إس) Galaxy S، إضافة إلى الجيل الثاني من هواتفها القابلة للطي (غالاكسي فولد) Galaxy Fold.

وكان يُعتقد في البداية أن سامسونغ تعتزم عقد حدث Unpacked في 18 شباط/فبراير المقبل، ولكن تقريرًا حديثًا كشف أن الشركة ستعجل في إقامة الحدث ليكون قبل ذلك التاريخ بأسبوع.

والآن أكد الفيديو الترويجي المسرب للحدث ما كشفه التقرير الذي نشره موقع g-rafa.co.il أواخر شهر كانون الأول/ديسمبر المنصرم أن سامسونغ تعتزم عقد الحدث في 11 شباط/فبراير المقبل.

ومع أسماء الهواتف التي سيُعلن عنها خلال الحدث لم تُذكر صراحةً في الفيديو، إلا أن الشركة استعاضت عن حرفي a في كلمة Galaxy بالإشارة إلى جهازين من خلال استخدام مستطيل ومربع.

موضوع يهمك قال رون ماليت Ronald Mallett، عالم الفيزياء الفلكي، إنه وجد طريقة للعودة في الزمن نظريًا. وأخبر أستاذ الفيزياء في جامعة... عالم فيزياء فلكي يكتشف طريقة لصنع آلة العودة بالزمن علم

يُشار إلى أن التسريبات خلال الأشهر الماضية كشفت الكثير عن مواصفات هاتف سامسونغ الرائد المقبل، الذي كان يُتوقع في البداية أن يحمل اسم (غالاكسي إس11) Galaxy S11، لكن تسريبات حديثة كشفت أنه سيحمل بدلًا من ذلك اسم (غالاكسي إس20) Galaxy S20.

ويُعتقد أن المربع في الفيديو الترويجي يشير إلى هاتف (غالاكسي إس20) في حين يشير المستطيل إلى الهاتف القابل للطي الذي سيكون شبيهًا بهاتف (ريزر) razr الذي أعلنت عنه شركة موتورولا أواخر العام المنصرم.

أما عن سبب التعجيل في الإعلان عن الهاتفين، فيُعتقد أن سامسونغ تريد ترك زمن فاصل بين حدثها والمؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 الذي سيُقام أواخر شهر شباط/فبراير المقبل في مدينة برشلونة الإسبانية، حيث يُتوقع أن تعلن العديد من الشركات عن هواتفها جديدة.

ومن جانبها، لم تؤكد سامسونغ رسميًا موعد الحدث، ولكن يُتوقع أن يُعقد في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية، ومع ذلك، يكشف الفيديو أن الحدث سيُبث مباشرةً عبر موقع سامسونغ الإلكتروني.