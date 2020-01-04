10 موديلات تجذب أنظار محبي السيارات بالعالم

مع بدء العام الجديد ينتظر محبو السيارات حول العالم تشكيلة متنوعة من المركبات، التي تناسب كافة الأذواق والميزانيات نستعرضها سويا في العرض التالي:

1 - فورد بوما: ينتظر أن يتم طرح السيارة الجديدة بالأسواق في مارس المقبل بأسعار تبدأ من نحو 22 ألف جنيه إسترليني (28.7 ألف دولار). تمتاز النسخة الجديدة من سيارة فورد بمظهر رياضي وبمحرك تربو سعة واحد ليتر وسيكون هناك هجينة متاحة من السيارة تعمل بالوقود والكهرباء.

2 - سيارة ميني الكهربائية: ينتظر أن يتم طرح السيارة الجديدة بالأسواق في ربيع العام الجاري وسيبدأ سعرها من نحو 24 ألف جنيه إسترليني ويمكن شحن ما يربو إلى 8% من البطارية في نحو 4 ساعات فقط وستبلغ المسافة التي يمكن قطعها في المرة الواحدة نحو 145 ميل.

3 - فولكس فاغن "أي دي.3": سيتم طرح السيارة الكهربائية في صيف 2020 وينتظر أن يبدأ سعرها من نحو 30 ألف جنيه إسترليني. وتبلغ سعة بطاريتها 77 ألف وات/ ساعة ما يمكنها من قطع مسافة تبلغ نحو 342 ميلا في المرة الواحدة.

4 - لاند روفر ديفندر: ستكون النسخة الجديدة من أشهر سيارات لاند روفر على الإطلاق متاحة بالأسواق في مطلع 2020 وتمتاز السيارة بمجموعة من التحسينات على مستوى الأداء وسيبدأ سعرها من نحو 40 ألف جنيه إسترليني.

5 - أودي "أيه 3": أحد أفضل سيارات أودي على الإطلاق ستشهد إدخال مجموعة من التعديلات وستكون متاحة في نسختين أحدهما محرك يعمل بالبنزين بسعة 1-1.5 لتر ونسخة أخرى تعمل بوقود الديزل بسعة 2 لتر وستكون السيارة متاحة بالسوق في أواخر العام الجاري ولم يتحدد سعرها النهائي بعد.

6 - تويوتا ياريس: إذا كانت ياريس تشتهر بالأساس كسيارة مناسبة لكبار السن فإن النسخة الجديدة التي ينتظر طرحها في صيف 2020 يمكنها أن تأثر عقول الشباب بتصميم رياضي مميز وبأسعار مناسبة تبدأ من نحو 15 ألف جنيه إسترليني.

7 - هيونداي أي 10: إذا كنت تبحث عن سيارة مناسبة بميزانية محدودة ربما تجد ضالتك في سيارة هيونداي الجديدة التي سيتم طرحها في مطلع 2020 بأسعار تبدأ من نحو 12500 جنيه إسترليني وبمحرك سعته 1.2 لتر.

8 - سيات ليون: سيتم طرح تلك السيارة في خريف 2020 بأسعار تبدأ من نحو 20 ألف جنيه إسترليني وستمتع السيارة بمحرك هجين يعمل بالوقود والكهرباء

9 - نيسان قشقاي: من الممكن أن يتم طرح تلك السيارة في أواخر العام الجاري أو مطلع العام المقبل على أقصى تقدير وستمتع تلك السيارة بمحرك هجين للمرة الأولى في تلك الفئة الشهيرة من سيارات نيسان.

10 - كيا سول: قد لا تروق تلك السيارة لكل الأشخاص ولكن بكل تأكيد لها جمهورها الذي يتابع عن كثب موعد طرحها بالسوق والذي ينتظر أن يكون في ربيع العام الجاري بمحرك كهربائي وبأسعار تبدأ من نحو 34 ألف جنيه إسترليني.