بعد رفع رأسمال.. "إيداع" تعلن إضافة حقوق الأولوية لـ"الكابلات"

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، في بيان لها اليوم، عن إضافة الأوراق المالية لاكتتاب حقوق الأولوية في شركة الكابلات السعودية لدى حسابات المركز للمساهمين المستحقين، هذا اليوم الأحد الموافق 5 يناير 2020.

وكانت الجمعية العامة غير العادية أقرت لمساهمي شركة الكابلات السعودية، في اجتماعها الثلاثاء الماضي، زيادة رأسمال الشركة، بطرح أسهم حقوق أولوية.

وأوضحت الشركة، في بيان لها لـ"تداول"، الأربعاء، أنه تمت الموافقة على زيادة رأس المال بـ250 مليون ريال، من 110.61 مليون ريال، إلى 360.61 مليون ريال.

وأشارت إلى أن الهدف من زيادة رأس المال، هو إعادة الهيكلة وضخ أموال جديدة لتوفير رأسمال عامل حتى تتمكن الشركة من زيادة الطاقة التشغيلية ودعم النشاط المستقبلي.

وأعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، عن احتساب نسبة التذبذب لسهم "الكابلات" على أساس سعر 18.56 ريال، خلال جلسة الأربعاء، على أن تقوم شركة (إيداع) بإضافة حقوق الأولوية بمحافظ المساهمين قبل بداية تداول اليوم الأحد.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية، قد وافقت في وقت سابق على طلب شركة الكابلات السعودية بزيادة رأس مالها، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.