"الحبتور" يعتزم التوسع وتكرار تجربته ومشاريعه في السعودية

قال رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور إنه يعتزم زيارة العاصمة السعودية "الرياض" لدراسة تكرار تجربته ومشاريعه.
بعد زيارة ابنائي مؤخراً إلى المملكة العربية #السعودية، وسماع الأخبار الطيبة عن التوسعات والتطور الاقتصادي الحاصل فيها، اتطلع لزيارة المملكة الشقيقة ومدينة #الرياض تحديداً. وآمل ان تكون لنا توسعات ك #مجموعة_الحبتور فيها في المستقبل القريب بإذن الله. pic.twitter.com/yj50J4cLlE— Khalaf Ahmad Al Habtoor (@KhalafAlHabtoor) January 4, 2020
وأضاف الحبتور عبر حسابه الرسمي على تويتر "بعد زيارة أبنائي مؤخراً إلى المملكة العربية السعودية، وسماع الأخبار الطيبة عن التوسعات والتطور الاقتصادي الحاصل فيها، أتطلع لزيارة المملكة الشقيقة ومدينة الرياض تحديداً".
وأضاف الحبتور "آمل أن تكون لنا توسعات كمجموعة الحبتور في المستقل القريب".