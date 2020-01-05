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"الحبتور" يعتزم التوسع وتكرار تجربته ومشاريعه في السعودية

المصدر: دبي - العربية.نت
رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور
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قال رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور إنه يعتزم زيارة العاصمة السعودية "الرياض" لدراسة تكرار تجربته ومشاريعه.

وأضاف الحبتور عبر حسابه الرسمي على تويتر "بعد زيارة أبنائي مؤخراً إلى المملكة العربية السعودية، وسماع الأخبار الطيبة عن التوسعات والتطور الاقتصادي الحاصل فيها، أتطلع لزيارة المملكة الشقيقة ومدينة الرياض تحديداً".

وأضاف الحبتور "آمل أن تكون لنا توسعات كمجموعة الحبتور في المستقل القريب".

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#الاقتصاد السعودي, #اقتصاد, #السعودية, #خلف الحبتور

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