"الحبتور" يعتزم التوسع وتكرار تجربته ومشاريعه في السعودية

بعد زيارة ابنائي مؤخراً إلى المملكة العربية #السعودية، وسماع الأخبار الطيبة عن التوسعات والتطور الاقتصادي الحاصل فيها، اتطلع لزيارة المملكة الشقيقة ومدينة #الرياض تحديداً. وآمل ان تكون لنا توسعات ك #مجموعة_الحبتور فيها في المستقبل القريب بإذن الله. pic.twitter.com/yj50J4cLlE