"المعمر" تعتزم زيادة رأسمالها 25% وتوزيع أرباح 10% نقداً

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2019، بقيمة 16 مليون ريال، بواقع ريال للسهم الواحد، على عدد أسهم مستحقة يبلغ 16 مليون سهم، وبنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وستكون أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الثاني لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 12 يناير 2020 والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

كما أعلنت الشركة، عن توصية أخرى من مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 25% عن طريق منح أسهم، عبر رسملة جزء من الاحتياطي والأرباح المرحلة وذلك بمنح سهم واحد لكل 4 أسهم.

وأفادت الشركة في بيان على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" بأن الزيادة في رأس المال ستكون من 160 مليون ريال إلى 200 مليون ريال، وسيزيد عدد الأسهم من 16 مليون سهم إلى 20 مليون سهم.

وتهدف الشركة من رفع رأس المال إلى دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.

وقالت الشركة إنه سيتم رسملة 40 مليون ريال فقط من الاحتياطي والأرباح المرحلة، موضحة أن أسهم المنحة تعتبر مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.