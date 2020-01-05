27 يناير.. التصويت على اندماج متلايف وولاء للتأمين

أعلنت كل من شركتي ولاء للتأمين التعاوني ومتلايف إيه أي جي العربي، عن دعوة مساهميها لحضور الجمعية العمومية غير العادية لكلا الشركتين يوم الاثنين الموافق 27 يناير المقبل للتصويت على اندماج الشركتين.

وسيتم الاندماج بين الشركتين عن طريق قيام شركة ولاء للتأمين التعاوني بزيادة رأس مالها من 528 مليون ريال إلى 646.35 مليون ريال، بقيمة تبلغ 118.4 مليون ريال، عبر إصدار 11.84 مليون سهم عادي، بما يعادل 0.66 سهم في شركة ولاء مقابل كل سهم في شركة متلايف، لنقل جميع أصول شركة متلايف والتزاماتها إلى شركة ولاء للتأمين التعاوني من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وسيتم التصويت في جمعية ولاء للتأمين على زيادة رأسمال الشركة، وعملية الاندماج، فيما سيتم التصويت في جمعية متلايف على عملية الاندماج وأحكامها.