الأهلي كابيتال للعربية: "فاروس للسمسرة" ستبقى كياناً قانونياً مستقلاً

وقّعت شركة الأهلي كابيتال القابضة، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري، عقد استحواذ على شركة فاروس لتداول الأوراق المالية.

وتأتي عملية الاستحواذ في إطار خطة البنك الأهلي المصري لإنشاء بنك استثمار متكامل من خلال شركة الأهلي كابيتال القابضة، وكذلك ضمن استراتيجية البنك للتوسع في الخدمات المالية غير المصرفية.

وقد قام كل من مستشاري مكتب العربية للاستشارات القانونية وPWC وKPMG بالدراسات اللازمة كمستشارين للأهلي كابيتال، كما قام مكتب التميمي بأعمال المستشار القانوني لشركة فاروس القابضة.

وفي هذا السياق، أوضح العضو المنتدب لشركة الأهلي كابيتال القابضة كريم سعادة، في مقابلة مع "العربية"، أن فاروس القابضة لم تكن جزءا من الصفقة بل تم الاستحواذ على فاروس للسمسرة وفاروس كبنك استثمار، وهي ستبقى كيانات قانونية مستقلة ولكن ستكون مملوكة بالكامل للأهلي كابيتال، وبالتالي سيكون المدمج تشغيليا وليس قانونيا.

موضوع يهمك استحوذت شركة الأهلي كابيتال، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري، أمس الاثنين، على 100% من كامل أسهم شركة فاروس... "الأهلي كابيتال" المصرية تستحوذ على "فاروس" بـ 120 مليون جنيه شركات

ولفت إلى أن الخدمات الصحية تقع في أولويات "الأهلي كابيتال" لجهة الاستثمارات في المرحلة القادمة، مشير إلى السعي لإنشاء كيان كبير يضم مستشفيات جزء منها عبر استحواذات أو عبر إضافة أسرى.

وقال سعادة إن عملية الاستحواذ على فاروس لتداول الأوراق المالية سيتبعها إنهاء إجراءات الاستحواذ على فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وفاروس لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار وصندوق فاروس الأول، والتي ستستغرق مدة زمنية تصل إلى شهر، وذلك بهدف تدعيم قنوات تقديم خدمات مالية أخرى من خلال مجموعة البنك الأهلي المصري وشركة الأهلي كابيتال القابضة، مع القيام بإعادة هيكلة كاملة لمجموعة الأهلي كابيتال القابضة لتعظيم دورها في نشاط الخدمات الاستثمارية.