زيروكس توفر  24 مليار دولار لتمويل الاستحواذ على "اتش بي"

قالت شركة زيروكس القابضة، اليوم الاثنين، إنها دبرت 24 مليار دولار لتمويل عرضها للاستحواذ على "اتش بي" مقابل 33.5 مليار دولار.

ورفضت اتش بي عرضا لشراء السهم مقابل 22 دولارا في نوفمبر الماضي، قائلة إنه أقل من قيمة الشركة بكثير، وفي أعقاب ذلك طرحت شركة زيروكس المنتجة للطابعات العرض على مساهمي "اتش بي" مباشرة.



وقال جون فيسنتين الرئيس التنفيذي لزيروكس في خطاب موجه لمجلس إدارة اتش بي، اليوم الاثنين، إن زيروكس أجرت "حوارا بناء" مع العديد من كبار المساهمين في الشركة.



وفي ديسمبر، حث كارل آيكان الذي يملك 4.2 % في اتش بي و10.9 % في زيروكس مساهمي اتش بي الموافقين على الاندماج مع زيروكس بالتواصل مع مديري شركة الكمبيوتر من أجل تحرك فوري.



كانت اتش بي أعلنت أنها ستوافق على صفقة تستحوذ هي بموجبها على زيروكس، قائلة إنها تدرك المزايا المحتملة للاندماج.