10 هواتف في العالم بطارياتها تدوم طويلاً

لا تضمن سعة بطاريات الهاتف المحمول بقاءه لفترات طويلة، فعلى الرغم من وجود هواتف تتعدى سعة بطارياتها 6000 ميلي أمبير، إلا أن بطاريات بسعات تصل إلى 4000 ميلي أمبير فقط تستطيع البقاء مدة أطول منها.

وقد تكون المفاجأة أن الأسماء اللامعة في مجال الهواتف المحمولة، لا توفر أعلى البطاريات كفاءة، فشركات مثل موتورولا وشاومي ولا تحظى بحصة سوقية مثل سامسونغ أو أبل، توفر لهواتفها أفضل بطاريات تستطيع الصمود لفترات طويلة.

وأجرى موقع أرينا فون، تجربة على عدة هاتف، قام باختيار أقوى بطارية لـ 11 هاتفا، وجاء في مقدمتها بطارية هاتف موتورولا موتو جي 7 باور، إذ استطاعت الصمود لنحو 20 ساعة و8 دقائق، رغم أن سعتها 5000 ميلي أمبير فقط.

وجاء في المركز الثاني، هاتف شاومي مي ماكس 2، ببطارية سعتها 5300 ميلي أمبير، بمدة تشغيل وصلت إلى 17.22 ساعة، تلاه هاتف إل جي باور الذي بلغ سعة بطاريته 4100 ميلي أمبير، ومدة تشغيل قدرها 15.18 ساعة.

وبسعة تبلغ 5000 ميلي أمبير، جاء هاتف موتورولا موتو إي 5 بلس في المرتبة الرابعة، بمدة تشغيل بلغت 15.08 ساعة، وبنفس السعة، جاء هاتف بلو ستوديو انرجي في المرتبة الخامسة، بمدة استخدام وصلت 14.53 ساعة.

وجاء هاتف موتورولا موتو جي 8 بلس، في المرتبة السادسة، بحجم بطارية تبلغ 4000 ميلي أمبير ومدة استخدام تصل إلى 14.26 ساعة، ثم هاتف هواوي ميت 20، بنفس السعة السابقة ومدة استخدام 14.26 ساعة.

وحل هاتف أسوس روج فون 2 في المرتبة الثامنة، بسعة 6000 ميلي أمبير، ومدة تشغيل تبلغ 14.11 ساعة، تلاه هاتف موتورولا زي بلاي درويد، بسعة 3510 ميلي أمبير، ومدة تشغيل تصل إلى 13.43 ساعة.

وجاء هاتف شاومي ريدمي 3 اس في المرتبة العاشرة بسعة 4100 ميلي أمبير وفترة تشغيل تصل إلى 13.39 ساعة، ثم هاتف أيفون 11 الذي تصل سعة بطاريته 4110، وصمدت لـ 13.29 ساعة.