مجلس دبي: نظام جديد لحوكمة الشركات الحكومية وشبه الحكومية

اعتمد "مجلس دبي" في اجتماعِه الأول الذي عُقد اليوم، نظاما جديدا لحوكمة الشركات الحكومية وشبه الحكومية يمنعُ الرئيس التنفيذي من تولي رئاسة مجلس الإدارة.

كما يُلزمُ القرار الشركات الحكومية بتشكيلِ مجالس إدارة ولجان لتقييم الاستثمارات وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى رفعِ تقارير أداء سنوية للحكومة.

وأعلن نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع عن خطةٍ من 50 هدفا خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتضمنت الأهدافُ التي أعلن عنها تطويرَ مخطط حضري، ومخطط اقتصادي جديد للإمارة. كما تضمنت إنشاءَ مجلس دبي للإعلام يضمُ مكتب دبي الإعلامي ومدن الإعلام والإنتاج والاستوديوهات والصحف ولجنة الإنتاج التلفزيوني والسينمائي.