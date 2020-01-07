هدنة 15 يوماً بشأن الرسوم على شركات الإنترنت

اتفقت باريس وواشنطن على هدنة لمدة 15 يوماً للتوصل إلى تسوية بشأن الرسوم على شركات الإنترنت، بحسب ما أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي.

وكانت واشنطن قد وضعت شروطا في ديسمبر الماضي لإحياء المفاوضات حول رسوم الشركات الرقمية ما لبثت باريس أن رفضتها، ما أثار شكوكاً بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق عالمي بحلول نهاية العام الحالي.

وبعدما أقرت باريس ضريبة على العائدات التي يحققها عمالقة الإنترنت في فرنسا وفي طليعتها مجموعة "غافا" التي تضم شركات "غوغل" و"آبل" و"فيسبوك" و"أمازون" الأميركية هددت واشنطن بفرض رسوم جمركية على منتجات تجارية فرنسية.