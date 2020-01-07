هذه تفاصيل الاتفاق السري بين أميركان إيرلاينز وبوينغ

قالت أميركان إيرلاينز جروب إنها توصلت إلى اتفاق سري مع شركة بوينغ بشأن تعويضات عن أضرار عانتها شركة الطيران في 2019 بسبب وقف تحليق أسطولها من طائرات بوينغ 737 ماكس.



وقالت أميركان إيرلاينز، أكبر شركة طيران أميركية، إن التعويضات سيتم استلامها على مدار بضع سنوات. وستستخدم الشركة أكثر من 30 مليون دولار من التعويضات لبرنامج مشاركة الموظفين في الأرباح للعام 2019.



وقالت أميركان إيرلاينز إنها لا تتوقع أن يتحقق أي تأثير مالي ملموس للاتفاق في الربع الرابع من سنتها المالية، وإنها ستواصل محادثات فيما يتعلق بالتعويضات عن الأضرار المرتبطة بوقف تحليق طائرات 737 ماكس بعد 2019.



وقالت بوينغ إنها لا تعقب على المناقشات مع شركات الطيران.



و737 ماكس، وهى طائرة بوينغ الأكثر مبيعا، موقوفة عن التحليق منذ حادثي تحطم طائرتين في خمسة أشهر أوديا بحياة 346 شخصاً. وتوقف الشركة إنتاجها هذا الشهر.



وأبرم عدد من شركات الطيران اتفاقيات سرية مع بوينغ في الأسابيع القليلة الماضية.