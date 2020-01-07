"الوطنية للتعليم" تخصص 211.3 مليون ريال لإنشاء 4 مجمعات تعليمية

أعلنت الشركة الوطنية للتربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، أنها خصصت نحو 211.3 مليون ريال سعودي من صافي حصيلة الاكتتاب البالغة نحو 230.99 مليون ريال، لإنشاء أربعة مجمعات تعليمية.

وتشمل هذا المشاريع، إنشاء مجمع القصيم التعليمي بمدينة بريدة في منطقة القصيم بقيمة 59.6 مليون ريال، ومجمع حي تلال الدوحة التعليمي بمدينة الظهران في المنطقة الشرقية بقيمة 51.99 مليون ريال، ومجمع القصر (1) التعليمي بمدينة الخبر في المنطقة الشرقية بقيمة 51.2 مليون ريال، ومجمع القصر (2) التعليمي بمدينة الخبر في المنطقة الشرقية بقيمة 58.6 مليون ريال.

وفي بيان منفصل، لسوق المالية السعودية "تداول"، قالت الشركة إن مجلس إدارتها قرر تأجيل افتتاح مجمع مدارس تلال الدوحة التعليمي، إلى العام الدراسي بعد المقبل 2021/2022 بدلا من العام الدراسي القادم.

وأشارت إلى أن معدل الإنجاز المتحقق في المشروع بلغ 22%، وأن قرار التأجيل نتيجة تأخر صدور التراخيص المطلوبة من الجهات المعنية، مما أدى إلى تأخر إكمال عمليات الإنشاءات.