تسلا تفتتح رسميا مصنعها بالصين .. و"ماسك" يحتفل على طريقته الخاصة

احتفل الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الأميركية بتصنيع أول سيارة من العلامة التجارية الشهيرة خارج الولايات المتحدة، على طريقته الخاصة.

وأظهرت لقطات للفيديو بثها تلفزيون "بلومبيرغ" إيلون ماسك بينما كان يتمايل على أنغام الموسيقى في مصنع الشركة جيغا فاكتوري" القائم على مقربة من مدينة شنغهاي الصينية".

وقالت وكالة بلومبيرغ في تقرير لها إن الخطوة التي اتخذها ماسك من شأنها أن تفتح المجال لشركته لزيادة حصتها السوقية في قطاع السيارات الكهربائية في سوق صيني واعد يقدر عدد سكانه بنحو مليار نسمة.

وقامت الشركة، اليوم، بتسليم أول سياراتها للجمهور، من طراز "موديل 3" بيضاء اللون، وذلك بعد أن سلمت سيارات للموظفين الأسبوع الماضي.

وتبلغ قيمة سيارة تسلا "الصينية نحو 50 ألف دولار قبل الدعم وينتظر أن تدخل في منافسة مع السيارات المحلية التي تصنعها شركة "نيو" وشركة شبينغ موتورز، فضلا عن الماركات العالمية مثل بي إم دبليو ومرسيدس-بنز".

وأشار تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت" إلى أن تسلا لا تخطط لتصدير سيارتها الصينية المنشأ إلى الولايات المتحدة مع احتمالية فرض تعريفات جمركية مرتفعة عليها ولكن بدلا من ذلك ستسعى إلى تسويق السيارة محليا بالسوق الصيني.

وارتفعت أسهم تسلا بنحو 2% ببورصة نيويورك بالتزامن مع الاحتفال بأول مصنع للشركة خارج الولايات المتحدة.

وحسب بيانات بيكر آند ماكنزي فإن السوق الصيني أحد أكبر أسواق العالم نموا فيما يتعلق باستخدام السيارات الكهربائية مع وتيرة نمو سنوية بلغت نحو 85% في 2018.

ويمثل سوق السيارات الكهربائية في الصين نحو 3 أضعاف حجم السوق في أوروبا.

وتشير البيانات أيضا إلى نمو سوق السيارات الكهربائية حول العالم بوتيرة بلغت نحو 60% على أساس سنوي العام قبل الفائت.

وتستحوذ تسلا بحسب بيانات "ستاتيستا" على حصة سوقية من سوق السيارات الكهربائية بالولايات المتحدة تترواح ما بين 75-80%.

وتأتي خطوة تسلا في وقت شهد به السوق الصيني تخارج عدد من الشركات الأميركية على وقع حرب تجارية تستعر بين بكين وواشنطن.