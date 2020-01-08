موافقة 95% من دائني "أملاك للتمويل" على شروط إعادة الهيكلة

أعلنت أملاك للتمويل، اليوم، حصولها على موافقة 95% من دائنيها على شروط إعادة هيكلة ديونها.

وتمثل نسبة 5% المتبقية 3 دائنين فقط من أصل 27، ولا تزال الشركة مستمرة في مفاوضاتها معهم على شروط إعادة هيكلة الديون، والوصول إلى حل بشأن المسائل المعلقة بما يتماشى مع استراتيجيتها.

منجزات أملاك منذ خطة إعادة الهيكلة في نوفمبر 2014:

- عام 2014: أتمت الشركة بنجاح عملية إعادة هيكلة لودائعها الاستثمارية البالغة 10.2 مليار درهم، وسددت 2.8 مليار درهم نقداً لمموليها.

- عام 2015: سددت الشركة دفعة مقدمة بقيمة 758 مليون درهم لمموليها، وتم استئناف تداول أسهمها في سوق دبي المالي في يونيو 2015.

- عام 2016: سددت الشركة دفعة مقدمة قيمتها 274 مليون درهم للممولين، وقامت بعملية إعادة تفاوض ناجحة على الشروط الرئيسية لإعادة الهيكلة مع مموليها.

- عام 2017: سددت مبلغ 100 مليون درهم إضافية للممولين.

- عام 2018: سددت دفعة مقدمة قيمتها 684 مليون درهم للممولين في يناير 2018.

- عام 2019: وصلت نسبة السداد لتسهيلات مزودي السيولة إلى 92%.

ومن الجدير بالذكر، أنه تم سداد 42% من تسهيلات الودائع الإسلامية الخاصة بالممولين، و92% من التسهيلات الخاصة بمزودي السيولة.