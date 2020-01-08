دبي تعاقب شركة أجنبية روجت لصندوق غير مُنظم بصورة غير قانونية

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، التابعة لمركز دبي المالي العالمي، اليوم الأربعاء، أنها قامت بتغريم شركة "مورغان غاتسبي ليمتد" 246 ألف دولار أميركي (حوالي 900 ألف درهم إماراتي)، لارتكابها 8 مخالفات.

وقالت السلطة، في بيان لها، إن الغرامة التي جرى فرضها، هي غرامة مخفضة، بعد أن قامت الشركة بتسوية الأمر في المراحل الأولى من التحقيقات، ولولا هذا الأمر لوصلت الغرامة إلى ما يقارب 352 ألف دولار (حوالي 1.29 مليون درهم).

وسبق للسلطة أن قامت بتعليق الترخيص الممنوح للشركة ذاتها في 8 نوفمبر من عام 2018، بسبب المخاوف التي أثارتها لعدم امتثالها لتشريعات السلطة.

وقالت الهيئة إن الانتهاكات التي ارتكبتها الشركة تتمثل في الترويج بصورة غير قانونية لصندوق أجنبي غير مُنظم، وإجراء معاملات غير مرخصة بالنيابة عن عميلين، والتورط في سلوك مضلل ومخادع فيما يتعلق بتلك المعاملات، وعدم الامتثال لقيود معينة فرضتها السلطة في مايو 2018 حول الأعمال والتعامل مع الممتلكات، وعدم تصنيف العميل بالشكل الصحيح، وعدم إجراء التحقيقات المطلوبة حول مصدر أموال العميل ومبررات الدخول في تلك المعاملات، وعدم الامتثال لقواعد السلطة المتعلقة بالحفظ الأمين لأصول العملاء، وعدم ضمان تزويد مجلس إدارة الشركة بالمعلومات الدقيقة.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، برايان ستايروولت، إن فرض هذه الإجراءات الرادعة بحق "مورغان غاتسبي ليمتد"، بعد أن تبين أنها تمتلك سجلاً من الانتهاكات لتشريعات السلطة، حتى بعد قيام السلطة بإخطارها بالتجاوزات المثيرة للقلق.